جدة 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:31ت م0024