عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بذكرى استقلال بلاده
الجمعة 1441/1/7 هـ الموافق 2019/09/06 م واس
جدة 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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10:31ت م
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