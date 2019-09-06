طوكيو 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واسبلغت الأسهم اليابانية أعلى مستوى في شهر عند الإغلاق اليوم في الوقت الذي تعزز فيه الإقبال على الأسهم في أنحاء العالم بفضل بيانات اقتصادية أمريكية تفوق التوقعات وأنباء عن إجراء محادثات تجارية مقررة بين الولايات المتحدة والصين.وربح المؤشر نيكي 0.54 % ليغلق عند 21199.57 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أول أغسطس. وفي الأسبوع تقدم المؤشر القياسي 2.4 % مسجلًا أكبر مكسب في خمسة أشهر.وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.17 %إلى 1537.10 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق في شهر.// انتهى //10:37ت م0025