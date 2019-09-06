لندن 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بآخر مستجدات أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، لافتة الانتباه إلى تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدم الطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد خروج بريطانيا المقرر في 31 اكتوبر المقبل.وأشارت إلى إعلان الحكومة البريطانیة تخصيص 44.2 مليار دولار أمريكي إضافیة للتعامل مع تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر 31 أكتوبر المقبل سواءً باتفاق أو بدونه.وأبرزت الصحف فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية واثنين من معاهدها البحثية، متهمة إياها بالضلوع بالانشطة التي تعزز برنامج طهران للصواريخ الباليستية، كما فرضت عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد، التي يديرها “الحرس الثوري” الإيراني التي زودت سوريا بالنفط في انتهاك للعقوبات الأمريكية.ونقلت إعلان ​وزارة الخارجية البريطانية​ أن تخفيض ​إيران​ لالتزاماتها النووية قرار مقلق للغاية، وتحدثت عن إعلان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تشكيل أول حكومة مكونة من 20 وزيرًا منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في إبريل.وكشفت الصحف عن تحقيق يْظهر أدلة تشير إلى ارتكاب جريمة حرب في محافظة إدلب السورية، وأن النشطاء المحليون يحملون روسيا مسؤولية الجريمة. وأخبرت عن وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي عن عمر ناهز 95 عامًا بعد صراع مع المرض.// انتهى //11:17ت م0028