القاهرة 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واسربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي مكاسب بلغت نحو 1ر3 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 3ر773 مليار جنيه.وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، فزاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 66ر0 في المئة ليسجل مستوى 18ر14933 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 99ر0 في المئة ليبلغ مستوى 49ر1469 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 03ر0 في المئة ليبلغ مستوى 17ر553 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 8ر18 مليار جنيه من خلال تداول 940 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 1ر69 في المئة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 4ر20 في المئة، والعرب على 5ر10 في المئة، بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 6ر55 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 2ر5 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.// انتهى //11:17ت م0029