واقادوقو 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي بمكتبه في مقر السفارة بالعاصمة واقادوقو، الحجاج البوركينيين المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لموسم حج 1440 هـ.وعبر الضيوف عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الاستضافة الكريمة، التي مكنتهم من أداء فريضة الحج، سائلين الله العلي القدير- أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.// انتهى //11:36ت م0030