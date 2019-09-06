نجران 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واسنظمت وحدة الأنشطة الطلابية، بالتعاون مع وحدة الإرشاد الأكاديمي بكلية العلوم والآداب بجامعة نجران بشرورة، أمس، برنامجاً تعريفياً للطالبات المستجدات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، وذلك بمقر الكلية.واشتمل البرنامج على عدد من الفقرات الترحيبية والتوجيهية، حيث تم خلاله التطرق إلى شرح مفصل عن الإرشاد الأكاديمي وشرح لائحة الطالبات، وإطلاعهن على أهم الأنظمة والقوانين الأكاديمية، وكذلك التعريف بأهمية النشاط الطلابي، واستغلاله بما يسهم في تنمية مهاراتهن، والتعريف بالأندية الطلابية والفرق التطوعية ودورها في تقديم الخدمات المجتمعية.كما اشتمل اللقاء إقامة ورشة عمل بعنوان " التعلم الإلكتروني واستخدام البلاك بورد" ودورة تدريبية بعنوان " التكيف الجامعي"، إلى جانب تعريف الطالبات بمرافق الكلية والقاعات الدراسية والمعامل، والصالات الترفيهيه والمكاتب الخدمية.//انتهى//12:30ت م0032