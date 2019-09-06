بنوم بنه 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واسأجلي اليوم حوالي 800 أسرة إلى مناطق مرتفعة في شمال شرقي كمبوديا بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، حيث فاض نهر ميكونج عن ضفافه.وذكر المتحدث باسم الحكومة المحلية مين كونج للصحفيين أن منسوب المياه في نهر ميكونج ارتفع إلى 9ر11 مترًا - أي أعلى بمتر عن مستوى الخطورة -، وتتوقع الأرصاد هطول مزيد من الأمطار.وقال المتحدث: "تضررت معظم أنحاء الإقليم جراء الفيضانات، باستثناء منطقتي سيسان وسيم بانج". ولم يتم بعد إجلاء سكان المنطقتين.// انتهى //12:31ت م0033