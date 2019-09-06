تونس 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واسأشارت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إلى اللقاء الذي جمع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الذي تم خلاله بحث آخر تطورات الأزمة الليبية والجهود القائمة لوقف الحرب والعودة لمسار الحوار بين الفرقاء.عربيًا، تحدثت صحف الجمعة، عن إصدار وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري أمرًا بإحالة عدد من الضباط والقادة إلى المحاكم العسكرية بتهم تتعلق بالفساد.وكتبت دوليًا، عن تأدية الحكومة الإيطالية الجديدة اليمين الدستورية ضمن تحالف بين الحزب الديمقراطي المؤيد للاتحاد الأوروبي وحركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسات الأوروبية.وتحدث صحف تونس، عن تلقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هزيمة أخرى في مجلس العموم بعد رفض النواب دعوته إلى إجراء انتخابات عامة الشهر المقبل.// انتهى //12:33ت م0034