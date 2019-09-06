الرياض 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسوفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع وزارة الصحة عيادة طبية متكاملة ومزودة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية وأجهزة الطوارئ والإسعافات الأولية، وذلك بمقر سكن المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ(41) بفندق برج الساعة فيرمونت بمكة المكرمة.وتعمل العيادة في تقديم الخدمات الطبية للمشاركين في المسابقة على مدار الساعة، إلى جانب توفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل الحالات الحرجة، ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمتسابقين حرصاً على حالتهم الصحية، وتوفيراً لكل أسباب الراحة لهم ، بتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.// انتهى //12:39ت م0036