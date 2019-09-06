إسلام آباد 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بلقاء الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان برئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي الذي يزور باكستان حاليًا.وأبرزت تصريحات رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه الذي أكد اهتمام بلاده بعلاقاتها الاستراتيجية الخاصة مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.وتطرقت إلى مطالبة القيادة الباكستانية من المجتمع الدولي بالتحرك لمساعدة الكشميريين في التخلص من حظر التجوال المفروض عليهم منذ شهر.في الشأن الأمني تناقلت أنباء مقتل شخص وإصابة عشرة بجروح جراء انفجارين وقعا الليلة الماضية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.وتناقلت في الشأن الإقليمي دعوة الرئيس الأفغاني أشرف غني المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء الهجمات التي تشنها حركة "طالبان" في بلاده.وتابعت في الشأن الدولي تأكيد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على ضرورة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في الوقت المحدد.وأشارت إلى قلق خبراء في الأمم المتحدة متخصصون بحقوق الإنسان بشأن اعتقال الجيش البورمي لرجال وفتيان من عرقية راخين في الحبس الانفرادي في ظل مخاوف بشأن حصول عمليات تعذيب ووفيات في السجن.// انتهى //12:40ت م0037