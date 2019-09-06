الرباط 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واساولت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بالزيارة التي قام بها للمغرب وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، للتباحث مع نظيره المغربي، بشأن قضايا الهجرة غير الشرعية، ومحاربة الاتجار الدولي في المخدرات والإرهاب.وأخبرت الصحف عن تمكن الأمن المغربية من تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش كان أفرادها يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة في المغرب.وتناقلت دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى مجلس الأمن الدولي من أجل التفاهم لإنهاء النزاع الليبي.وأفادت الصحف أن رئيس الوزراء البريطاني قد وافق على عدم عرقلة نص تشريعي، يطالب بتاجيل جديد لموعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي، بعدما فقد أغلبيته في مجلس العموم، وأخفق في الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.// انتهى //12:47ت م0038