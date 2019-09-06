الرياض 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بالمدينة المنورة درساً علمياً بعد صلاة العشاء من كل يوم سبت بدءاً من يوم غد في شرح كتاب بلوغ المرام للدكتور علي بن فهد أبا بطين، وذلك في مسجد قباء.ويأتي الدرس ضمن البرامج العلمية التي اعتمدها فرع الوزارة بالمدينة المنورة بمسجد قباء لهذا العام، الذي يرتاده الكثير من المصلين والزائرين بهدف تبصير الناس بأحكام وفقه العبادات والمعاملات انطلاقاً من رسالة الوزارة السامية في خدمة الدعوة إلى الله والمساهمة في توعية وإرشاد الناس بما يقربهم من ربهم .// انتهى //12:50ت م0039