سول 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واسأكدت كوريا الجنوبية التزامها الكامل بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية إلى حين التحقق من نزع الأسلحة النووية بشكل كامل.جاء ذلك تعليقًا من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم على التقرير نصف السنوي للجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة للأمم المتحدة،بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.وذكر مصدر بالوزارة أن تقرير لجنة العقوبات يشجع المجتمع الدولي على الالتزام بشكل فعال بالعقوبات المفروضة على بيونج يانج، مضيفًا أن الوزارة ستبذل جهودًا للتواصل والتعاون بشكل وثيق مع المجتمع الدولي في المستقبل.وأشار التقرير الصادر أمس إلى أن بيونج يانج تواصل عمليات نقل البضائع غير القانونية من سفينة لأخرى وخاصة النفط الخام والفحم.// انتهى //13:00ت م0040