وادي الدواسر 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسنظّم مركز أجيال للمبادرات التنموية التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين في محافظة وادي الدواسر يوم أمس برنامجاً تدريبياً في " مهارات التخطيط الشخصي" ، وتضمن البرنامج الذي كان مفتوحاً لمختلف أفراد المجتمع على جلسات تدريبية اختصت بالتعريف بمفاهيم التخطيط، ومهارات إعداد الخطة الشخصية، وآلية كتابة الرؤية والرسالة الشخصية، وكيفية صناعة الأهداف الذكية واكتشاف الذات وتحديد الأدوار، واختتم بتطبيق عملي على كتابة الخطة.// انتهى //13:20ت م0044