الحُرّث 7 محرم 1441هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسنفذت جمعية البر الخيرية بمحافظة الحرث خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي الحالي، برنامج "الحقائب المدرسية" لمستفيدي الجمعية بالمحافظةوذلك ضمن سلسلة المشروعات الخيرية لخدمة مستفيديها.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن محمد هزازي، أنه تم توزيع 250 حقيبة للطلاب والطالبات، وذلك بدعم من شركة سابك ضمن مبادرتها العالمية "العودة للمدارس"، مشيرًا إلى أن الجمعية نفذت كذلك مشروع السلة الغذائية لمستفيدين، الذي شمل توزيع 50 سلة غذائية، وذلك بدعم من صندوق موظفي سابك الخيري.وقدم هزازي شكره للمبادرة وصندوق موظفي سابك، متمنيًا التوفيق لمنسوبي الجمعية لتعزيز دورها الاجتماعي.// انتهى //13:30ت م0045