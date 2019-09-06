الرياض 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسبرعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وقع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المكلف المهندس خالد بن محمد الدغيثر، وأمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) المهندس سلطان بن جريس الجريس اتفاقية تعاون بين الجهتين.وتهدف اتفاقية التعاون التي تم توقيعها إلى تأهيل منسوبي الأمانات والبلديات العاملين في مجال التقييم العقاري من خلال تدريبهم وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للقيام بمهام أعمالهم، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجال التقييم العقاري، كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير آليات التقييم العقاري التي تتبعها لجان الاستثمار والتقدير في الأمانات والبلديات من خلال إعداد دليل لتقييم العقارات الاستثمارية.وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من حرص الوزارة على الاستفادة من الهيئات والجهات المهنية لتحقيق أهداف برامج رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:43ت م0046