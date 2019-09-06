جيزان 07 محرم 1441هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان غدًا ، الجولة الدعوية الأولى لعام 1441هـ ، في محافظات ومراكز منطقة جازان .ويشارك عدد من دعاة الفرع الرسميين في الجولة الدعوية التي تحمل عنوان " فضل صيام العاشر من محرم " وذلك في عدد من الجوامع بمحافظات صبيا وفرسان وبيش والعيدابي والطوال والداير وأبوعريش والدرب وهروب والعارضة وفيفاء وضمد والحُرّث والرّيث.// انتهى //13:56ت م0050