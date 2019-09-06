القطيف 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واساختتمت الكلية التقنية بالقطيف ممثلة بوكالة شؤون المتدربين بالكلية بالتعاون مع الأقسام التدريبية والأقسام المساندة أمس, برنامج الأيام التقنية للمتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440 - 1441هـ, وذلك بمسرح الكلية بمحافظة القطيف, حيث استفاد من البرنامج 550 متدربًا مستجدًا جرى إكسابهم المهارات التي هم بحاجة لها عن البيئة التدريبية.وهنأ وكيل الكلية لشؤون المتدربين عبدالواحد آل يوسف المتدربين ، حاثًا إياهم على أهمية الالتزام بالسلوكيات والأخلاقيات الفاضلة والتعريف بجائزة المؤسسة للمتدرب المتميز والتعريف بقواعد السلوك وحقوق وواجبات المتدرب.// انتهى //14:30ت م0056