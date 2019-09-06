مكة المكرمة 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسيشارك الشبل محمد سالم علي من البرازيل البالغ من العمر 7 سنوات في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين, مع 146 متسابقًا من 103 دول من العالم ، التي تقام في رحاب المسجد الحرام من الفترة: 8 - 12 من شهر محرم الجاري.وقال الشبل محمد "أسعى أن أكون من حملة كتاب الله الكريم تلاوة وتجويدًا وفهمًا وعملًا بما فيه ومعرفة, وأن أكون من قراء القرآن المشهورين ومن أئمة المساجد الواعظين".وأعرب الشبل محمد عن شعوره بالمشاركة في المسابقة ومنافسته قراء العالم الإسلامي قائلاً: إن إقامة التصفيات النهائية لهذا المحفل العظيم في رحاب المسجد الحرام له آثر عظيم على نفوس المتسابقين مما ينعكس إيجابياً على روح التنافس وتذكير روح الإيمان بين المتسابقين وطريق لتحفيز وتشجيع المتسابق للتشرف بالفوز بجائزة من جوائز المسابقة, مشيرًا إلى أنه استعد لخوض المنافسات بشكل جيد, سائلًا الله التوفيق والنجاح له ولجميع المتسابقين.// انتهى //15:36ت م0064