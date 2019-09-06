رياضي /"بروق" تحسم الشوط الأول الرئيسي و"شعوة" تحقق أفضل توقيت زمني بين كل الأشواط في أول منافسات الأشواط الختامية
الجمعة 1441/1/7 هـ الموافق 2019/09/06 م واس
الطائف 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس
شهد ميدان الهجن بمحافظة الطائف صباح اليوم، بداية انطلاق منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية.
وتضمنت تنفيذ21 شوطاً، مخصصة لفئة حقايق (بكار - قعدان) ومسافتها 2 كم، وجاءت نتائجها على النحو التالي :
الشوط الأول:" بروق" لعبدالهادي سعد الشمري.
الشوط الثاني:" مربوش" لمحمد عبدالله الهمامي.
الشوط الثالث: "اليمامة" لبطحان فرج المري.
الشوط الرابع:"سياف" لعلي صالح اليامي.
الشوط الخامس: "شعوه" لبطحان فرج المري
الشوط السادس: "الرهاوي" لحمد سالم المري
الشوط السابع: " الظبي " لبطحان فرج المري
الشوط الثامن: "متعب " لفهد عبدالله الشمري
الشوط التاسع:"الفائزة" لعلي محمد المري
الشوط العاشر: "الفارس" لعلى محمد المري
الشوط الحادي عشر: " العابرة" لهذال سويد الدوسري
الشوط الثاني عشر :"الشهم" لراشد محمد المري.
الشوط الثالث عشر:"سيوف" لحسين مبارك المري.
الشوط الرابع عشر: " شاهين" لعلي راشد المري.
الشوط الخامس عشر:" برقيه" لبراك فهيد المري
الشوط السادس عشر: "حبيب" لعلي صالح المري
الشوط السابع عشر: "غندوره" لربيع خميس الهمامي
الشوط الثامن عشر :" سياف" لصالح بنيه البلوي
الشوط التاسع عشر: " السنافيه" لحمد سعد المري
الشوط العشرون: " جلمود" لسالم جابر المري
الشوط الواحد والعشرون: " الشاهينيه" لحمد محمد الوهيبي.
// انتهى //
16:30ت م
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