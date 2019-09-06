الطائف 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسشهد ميدان الهجن بمحافظة الطائف صباح اليوم، بداية انطلاق منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية.وتضمنت تنفيذ21 شوطاً، مخصصة لفئة حقايق (بكار - قعدان) ومسافتها 2 كم، وجاءت نتائجها على النحو التالي :‏الشوط الأول:" بروق" لعبدالهادي سعد الشمري.الشوط الثاني:" مربوش" لمحمد عبدالله الهمامي.‏ الشوط الثالث: "اليمامة" لبطحان فرج المري.‏الشوط الرابع:"سياف" لعلي صالح اليامي.‏الشوط الخامس: "شعوه" لبطحان فرج المري‏الشوط السادس: "الرهاوي" لحمد سالم المري‏الشوط السابع: " الظبي " لبطحان فرج المري‏الشوط الثامن: "متعب " لفهد عبدالله الشمري‏الشوط التاسع:"الفائزة" لعلي محمد المري‏الشوط العاشر: "الفارس" لعلى محمد المري‏الشوط الحادي عشر: " العابرة" لهذال سويد الدوسري‏الشوط الثاني عشر :"الشهم" لراشد محمد المري.‏الشوط الثالث عشر:"سيوف" لحسين مبارك المري.‏الشوط الرابع عشر: " شاهين" لعلي راشد المري.‏الشوط الخامس عشر:" برقيه" لبراك فهيد المري‏الشوط السادس عشر: "حبيب" لعلي صالح المري‏الشوط السابع عشر: "غندوره" لربيع خميس الهمامي‏الشوط الثامن عشر :" سياف" لصالح بنيه البلوي‏الشوط التاسع عشر: " السنافيه" لحمد سعد المري‏الشوط العشرون: " جلمود" لسالم جابر المري‏الشوط الواحد والعشرون: " الشاهينيه" لحمد محمد الوهيبي.// انتهى //16:30ت م0066