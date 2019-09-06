تيرانا 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واساُختتمت اليوم أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية الألبانية المشتركة التي عقدت على مدى يومين بالعاصمة الألبانية تيرانا.وتهدف اللجنة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين استنادًا إلى الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني الموقع بينهما.وأكد رئيس وفد المملكة خلال الاجتماع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد الخمشي متانة علاقات الصداقة والمصالح المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا , وأهمية تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بينهما.وخرج الاجتماع بالاتفاق على عدة بنود منها تنسيق الجهود لتوسيع التبادل التجاري , والتأكيد على توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين , والتعاون في المجالات المالية والمصرفية , و الصناعات الصغيرة والمتوسطة.// انتهى //16:51ت م0067