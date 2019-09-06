بيروت 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.06%, أي ما يعادل نصف نقطة، ليقفل عند مستوى 794.22 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 325 ألفاً و391 سهماً، بقيمة مليون و347 الف دولار أمريكي، نفذت خلال 46 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و844 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و954 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:58ت م0069