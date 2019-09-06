صفوى 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسقدمت لجان التكافل الاجتماعي بجمعية الصفا الخيرية بمحافظة القطيف التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس 2019م، أكثر من مليوني ريال للمستفيدين من مساعدات الجمعية.وأوضح مشرف لجان التكافل إبراهيم الخلف، أن أبرز هذه المصروفات تمت بصفة شهرية عن طريق التحويل الشهري المباشر لحسابات المستفيدين التي بلغت 939831 ريالًا ، إضافة إلى مساعدات شهر رمضان المبارك، حيث بلغت المصروفات 22668 ريالًا، ومساعدات الإيجار بلغت قيمتها 164300 ريال، فيما توزعت باقي المصروفات على 12 خدمة مختلفة من الخدمات التي تقدمها اللجنة، مثل شراء الأجهزة الكهربائية وغيرها.وتقدم مشرف لجان التكافل بالجمعية باسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية بالشكر الجزيل لكل من أسهم ويسهم في دعم لجان ومشاريع الجمعية الخيرية ، مشيرًا إلى أن دعمهم هو من أسهم في استمرارية العمل، وتطوير وتقديم الأفضل دائمًا لخدمة المستفيدين من خدمات الجمعية.// انتهى //16:59ت م0070