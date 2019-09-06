الدوادمي 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسينظم فريق كنف التطوعي بالدوادمي بالتعاون مع غرفة الرياض فرع الدوادمي غدًا، دورة تدريبية بعنوان "أسياسيات دراسة الجدوى للمشاريع الاستثمارية" تقدمها المدربة نوف غازي، وذلك بمقر الغرفة بالمحافظة.وتستهدف الدورة صاحبات المشاريع الاستثمارية، وتتناول عدة محاور من أهمها طريقة اختيار المشروع الاستثماري، وأهمية دراسة الجدوى ومراحلها ومواصفاتها، ومشكلات في دراسة الجدوى، وتوصية في دراسة الجدوى.// انتهى //17:35ت م0074