اقتصادي / "أسياسيات دراسة الجدوى للمشاريع الاستثمارية" .. دورة تدريبية بالدوادمي غدًا
الجمعة 1441/1/7 هـ الموافق 2019/09/06 م واس
الدوادمي 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس
ينظم فريق كنف التطوعي بالدوادمي بالتعاون مع غرفة الرياض فرع الدوادمي غدًا، دورة تدريبية بعنوان "أسياسيات دراسة الجدوى للمشاريع الاستثمارية" تقدمها المدربة نوف غازي، وذلك بمقر الغرفة بالمحافظة.
وتستهدف الدورة صاحبات المشاريع الاستثمارية، وتتناول عدة محاور من أهمها طريقة اختيار المشروع الاستثماري، وأهمية دراسة الجدوى ومراحلها ومواصفاتها، ومشكلات في دراسة الجدوى، وتوصية في دراسة الجدوى.
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17:35ت م
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