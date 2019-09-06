الرياض 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسيواجه المنتخب السعودي لكرة الطائرة لدرجة الناشئين مساء الغد نظيره المصري في مستهل مشواره بالبطولة العربية الخامسة عشرة للناشئين التي انطلقت اليوم في العاصمة الأردنية عمان وتستمر حتى 14 سبتمبر الجاري.ويشارك في البطولة 11 منتخباً قسمت إلى 4 مجموعات ضمت الأولى منتخبات البحرين والجزائر وفلسطين وفِي الثانية منتخبات عمان ولبنان والأردن وفِي الثالثة منتخبات العراق والإمارات والكويت وأخيراً في المجموعة الرابعة منتخبا السعودية ومصر فقط بعد اعتذار المنتحب المغربي ، ليضمن المنتخبان الوصول للدور الثاني .وأكمل المنتخب السعودي جاهزيته الكاملة للبطولة من خلال إقامة معسكرات داخلية في الرياض والدمام وكذلك معسكر خارجي في سلوفينا.وأكد مدير المنتخب السعودي أيمن تازي أن الأخضر على أتم الاستعداد لخوض منافسات البطولة العربية وقال : "تم تجهيز المنتخب منذ مايقارب الشهرين باختيار اللاعبين ثم معسكرات خارجية في سلوفينيا وداخليه في الرياض والدمام تخللها العديد من البرامج التدريبية واللياقية".وأضاف:" نسعى بمشيئة الله لتحقيق هدفنا من المشاركة وهو تحقيق مراكز متقدمة والمنافسة ، ولدينا ثقة عالية باللاعبين".// انتهى //17:56ت م0077