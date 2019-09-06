مكة المكرمة 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسأكد معالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيّم الأسمري أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها (41) ، تأتي انطلاقاً من المكانة المرموقة للمملكة على مستوى العالم الإسلامي، التي تقع منها بلادنا موقع الصدارة والريادة ، ولاغرو في ذلك إذ هي الأرض التي نزل فيها هذا الكتاب العظيم، على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم.وقال معاليه في تصريح له بمناسبة انعقاد مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية : إن المملكة قد تفرّدت منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز- رحمه الله - باتخاذ القرآن الكريم مرجعاً أساساً في التشريع والنظام والحقوق، وما فتأت منذ ذلك الحين عن الاهتمام به محليّاً وإقليميّاً وعالميّاً، مشيراً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيدها الله - حرصت أنْ تكون مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم على مستوى عالٍ في الرعاية فكانت تحت رعايته - رعاه الله -، وفي المكان فاختارت رحاب بيت الله الحرام في مكة المكرمة محلّ إقامتها، ورصدت لها الجوائز القيمة تشجيعاً منها للتنافس في ميدانه الشريف، وهذا يجسد حجم الاهتمام والعناية التي توليه المملكة لهذه المسابقة العريقة.وفي ختام تصريحه فدم الدكتور الأسمري الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما المستمر والمتزايد لهذه المسابقة ، وكافة المسابقات التي تعنى بهذا الكتاب الكريم داخليّاً وخارجيّاً.كما أزجى شكره لمعالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والقائمين على هذه المسابقة والمنظمين والمحكمين وكذلك المشاركين، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وعزّها، ويبارك في جهود قيادتنا الرشيدة إلى ما فيه عزّ الإسلام والمسلمين.// انتهى //18:23ت م0079