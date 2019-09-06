رفحاء 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسنفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "حياة" بمحافظة رفحاء اليوم, برنامج "الطاولة الدعوية" لتوزيع المواد الدعوية للجاليات، وذلك بعد صلاة الجمعة في جامع العزيزية بالمحافظة.وأوضح المكتب أن هذا البرنامج يأتي ضمن مشروع "مشوار دعوة" وهو أحد المشروعات المقدمة التي ينفذها قسم الجاليات، التي يسعى المكتب من خلالها إلى إيصال الرسالة الإسلامية عبر الدعوة المباشرة وزيارة الأماكن العامة وتوزيع الكتيبات والمنشورات المصرح بها، بالإضافة إلى المطويات في المساجد بلغات مختلفة تعرف بالدين الإسلامي الصحيح ونشر مفاهيمه الكاملة الوسطية.// انتهى //18:50ت م0084