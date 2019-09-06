قلقيلية 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسقمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، مسيرة قرية كفر قدوم الاسبوعية السلمية، مما أدى إلى إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.وأفادت مصادر محلية في قلقيلية، بأن جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت, مما أدى إلى اصابة ثلاثة شبان فلسطينيين بجروح متفاوتة عولجوا ميدانياً من قبل طاقم الهلال الاحمر الفلسطيني.// انتهى //18:52ت م0087