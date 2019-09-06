الرياض 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسانتظم حكام كرة السلة مازن الاسمري و محمد الوافي و محمد البريك في المعسكر التطويري في بولندا الذي يضم نخبة من حكام أوروبا .من جهته أوضح رئيس للجنة حكام كرة السلة عبدالله العجلان أن مشاركتهما تأتي ضمن برامج الاتحاد السعودي لكرة السلة لتطوير ورفع مستوى الحكام خاصة أن المعسكر يعد من أفضل و أقوى المعسكرات الدولية لإعداد الحكام، ويحاضر به نخبة من المحاضرين في الاتحاد الدولي لكرة السلة .وثمن دعم رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد والمدير التنفيذي للاتحاد عبد الالة الشعيل للحكام لتطوير مستواهم بما يتناسب مع المرحلة الحالية لكرة السلة السعودية .يذكر أن هذا المعسكر الاعدادي الخامس لحكام كرة السلة هذا الموسم بعد نجاح مشاركة الحكام السعوديين بمعسكري بولندا وبريطانيا مؤخرا ، ونجاح الاتحاد السعودي بتنظيم دورة تطوير الحكام الآسيويين بالرياض واخيرا المعسكر الدولي الثالث تحت اشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة والذي اختتم الاسبوع الماضي بمدينة الرياض .// انتهى //19:09ت م0090