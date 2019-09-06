رياضي / "الأسمري والوافي و البريك" في المعسكر الإعدادي للحكام في بولندا
الجمعة 1441/1/7 هـ الموافق 2019/09/06 م واس
الرياض 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس
انتظم حكام كرة السلة مازن الاسمري و محمد الوافي و محمد البريك في المعسكر التطويري في بولندا الذي يضم نخبة من حكام أوروبا .
من جهته أوضح رئيس للجنة حكام كرة السلة عبدالله العجلان أن مشاركتهما تأتي ضمن برامج الاتحاد السعودي لكرة السلة لتطوير ورفع مستوى الحكام خاصة أن المعسكر يعد من أفضل و أقوى المعسكرات الدولية لإعداد الحكام، ويحاضر به نخبة من المحاضرين في الاتحاد الدولي لكرة السلة .
وثمن دعم رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد والمدير التنفيذي للاتحاد عبد الالة الشعيل للحكام لتطوير مستواهم بما يتناسب مع المرحلة الحالية لكرة السلة السعودية .
يذكر أن هذا المعسكر الاعدادي الخامس لحكام كرة السلة هذا الموسم بعد نجاح مشاركة الحكام السعوديين بمعسكري بولندا وبريطانيا مؤخرا ، ونجاح الاتحاد السعودي بتنظيم دورة تطوير الحكام الآسيويين بالرياض واخيرا المعسكر الدولي الثالث تحت اشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة والذي اختتم الاسبوع الماضي بمدينة الرياض .
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19:09ت م
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