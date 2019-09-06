شنغهاي 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسقاد نجم فريق دنفر ناغتس الأميركي نيكولا يوكيتش منتخب بلاده صربيا للفوز على بورتوريكو بنتيجة 90- 47 في انطلاق منافسات الدور الثاني لنهائيات كأس العالم في كرة السلة ، ليسهم في تقريبها بشكل كبير من الدور ربع النهائي ، ويحقق بذلك المنتخب فوزه الرابع في أربع مباريات في البطولة، والأول في الدور الثاني ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تضم أيضا إسبانيا وإيطاليا .وضمن الدور الثاني، قلب منتخب بولندا تأخره بفارق ست نقاط في نهاية الشوط الأول أمام نظيره الروسي، إلى فوز صعب بنتيجة 79-74، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أيضا الأرجنتين وفنزويلا.وحققت بولندا فوزها الرابع في أربع مباريات، وتتصدر المجموعة التاسعة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطتين عن الأرجنتين التي تلتقي فنزويلا في وقت لاحق .وفي مباراتين لتحديد المراكز، فاز المنتخب النيجيري على نظيره العاجي 83-66، وتفوقت إيران على أنغولا 71-62.// انتهى //19:10ت م0092