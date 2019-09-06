الرياض 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسفاز مرشح الاتحاد السعودي للفروسية سامي حمد الدهامي برئاسة المجموعة السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية المكونة من 17 عضوا لأربع سنوات مقبله بعد جولة أولى من الانتخابات حصل فيها الدهامي على 12 صوتا مقابل 5 أصوات لمنافسه القطري حمد العطية ، ليكون الدهامي ثالث رئيس للمجموعة بعد كل من الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد الرئيس السابق للاتحاد السعودي للفروسية و الشيخ خالد آل خليفه الذي اختير مؤخرا نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية.وبهذه المناسبة عبر صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية عن اعتزازه بهذا الفوز الذي يدل على مكانة المملكة العربية السعودية دوليا وبفضل الله ثم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وحرصهم بتواجد أبناء المملكة في المحافل الدولية ، مقدما شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على اهتمامه ودعمه لمرشح الاتحاد السعودي في انتخابات الاتحاد الدولي للفروسية ، مشيرا إلى أن سامي الدهامي يعد من الكفاءات المميزة ويملك خبرة طويلة في مجال الفروسية ، متمنيا له التوفيق .من جهته رفع سامي الدهامي اسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم الذي تجده الرياضة السعودية من القيادة الرشيدة ، والذي سيكون له نتائج ملموسة على صعيد النتائج الرقمية والفنية والتواجد الإداري للكفاءات السعودية في المنظمات الدولية والقارية.وثمن الدهامي دعم سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة إبان ترشحه للمنصب الدولي وقال:" الرياضة السعودية مقبلة على مرحلة انتقالية مهمة تحت قيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الأمير الشاب بطموحه العالي والدعم الكبير الذي يجده من القيادة الحكيمة ، مشيدا بتعاون الاتحاد السعودي للفروسية معه في الفترة الماضية ".وقال" كان سمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله شريكا لي في هذا المشروع منذ البداية وكنا على تواصل وتشاور في كل الخطوات ، حيث سخر كل إمكانات الاتحاد السعودي للوصول إلى هذا الهدف.// انتهى //19:15ت م0094