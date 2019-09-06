الأحساء 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسيطلق مكتب العمل بمحافظة الإحساء، غدًا البرنامج الإلكتروني لإدارة التسويات الودية "ودي", الذي يُعد أحد الأنظمة الإلكترونية لخدمات وزارة العمل، حيث يخدم هذا النظام استقبال ومعالجة الدعاوى العمالية التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل.وأوضح المدير العام للتسويات الودية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز التويجري، أن نظام " ودي" هو أحد الخدمات الإلكترونية للوزارة التي تسعى من خلاله إلى تسخير التقنية لتنظيم العمل وتوحيد الإجراءات واختصار الوقت والجهد وضبط العمليات للوصول الى خدمة متميزة بجودة ودقة عالية.وأشار إلى أنه الآن وعبر نظام "ودي" الإلكتروني بالإمكان رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونيًا ، وتحديد مواعيد جلسات الدعوى العمالية آلياً دون أي تدخل بشري وفقًا للطاقة الاستيعابية لكل إدارة تسوية ، كما يتميز هذا النظام بخدمة التفاوض المباشر بين طرفي النزاع بعد تسجيل الدعوى إلكترونيًا لمدة أسبوع لإتاحة الفرصة للصلح بين الطرفين حِفاظاً على استمرار العلاقة العمالية بينهما.وبين التويجري أنه روعي في تصميم هذا النظام الشفافية العالية وحوكمة العمليات ، كما يتميز هذا النظام بتوفير قائمة شاملة للقضايا العمالية ، حيث تحتوي كل خدمة على التكييف النظامي لها مما يسهل على المدعي معرفة موقفة النظامي من دعواه قبل الاستمرار بها.وعن كيفية الاستفادة من الخدمة قال انه يتطلب التسجيل في بوابة خدمات الأفراد لوزارة العمل والتنمية، الاجتماعية، وبعد الدخول على النظام من خلال البوابة يتم ملء الحقول الإلزامية لتقديم صحيفة الدعوى، واختيار موضوع الدعوى، ومراجعة الطلب، واختيار الموافقة على الاقرارات، وإرفاق المستندات المطلوبة، وفي حال قبول الدعوى يتم أرسال رسالة نصية على جوال الطرفين بما يفيد الدعوى.من جانبه أفاد مساعد المدير العام لقطاع العمل في المنطقة الشرقية محمد الأطرش، أن أنواع المنازعات التي يختص بها نظام "ودي" هي منازعات عقود العمل، الأجور، الحقوق واصابات العمل والتعويض عنها، المنازعات المتعلقة بإيقاع العقوبات التأديبية على العامل، الفصل من العمل، ومنازعات العمال الخاضعين لأحكام نظام العمل المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، منوهاً أن اغلب القضايا تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات ، لافتًا إلى أنه قد بلغت نسبة الصلح في قضايا التسوية الواردة لعمل الاحساء 67.5 بالمئة من اجمالي القضايا خلال النصف الأول من 2019.وحول الضوابط والشروط بين الأطرش، أن يكون العامل غير مصنف ضمن العمالة المنزلية لأن لهم لجنة خاصة بمسمى لجنة العمالة المنزلية، أن تقدم الشكوى في مكتب العمل بالمدينة التي فيها آخر يوم عمل أي مقر العمل للموظف، وهناك فئات لا تشمل نظام العمل لدينا مثل المزارعين، الرعاة، والبحارة.وثمّن مدير مكتب العمل بمحافظة الاحساء عبد العزيز المغنم اختيار مكتب الاحساء لإطلاق النسخة التجريبية للبرنامج، إضافة لاعتماده مركز تدريبي على مستوى المملكة.وعن جاهزية عمل الأحساء لإطلاق "ودي" قال مدير إدارة التسوية الودية بالأحساء المهندس مجدي المسبح لدينا الجاهزية التامة لمنسوبي إدارة التسوية الودية بالأحساء ، وذلك لما يقدم لنا من كامل الدعم من المدير العام للتسويات الودية سليمان بن عبدالعزيز التويجري و مدير مكتب العمل بالأحساء عبدالعزيز المغنم.// انتهى //19:19ت م0095