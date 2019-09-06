بيروت 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسواصل العدو الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أن:" زورقاً حربياً تابعاً للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 70 مترا وألقت قنبلة صوتية في المياه، وإطلاق صفارات إنذار".وأشار البيان إلى أنه "تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".// انتهى //19:36ت م0096