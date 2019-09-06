أبوظبي 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية اليوم هاتفيًا مع رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان العلاقات الثنائية بين البلدين وإمكانات تنميتها في المجالات كافة.وأستعرض الجانبان خلال الاتصال تطورات الأحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.// انتهى //19:42ت م0099