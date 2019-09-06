الجزائر 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسأوقفت وحدات من الجيش والأمن وحرس الشواطئ الجزائري 16 شخصًا، بين مهربين ومهاجرين، بمدن برج باجي مختار والنعامة وتلسمان وتبسة والغزوات.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيانين منفصلين، أنه تم مصادرة من المهربين مركبتين رباعية الدفع، وكمية من المواد الغذائية ومواد أخرى معدة للتهريب.وأضافت الوزارة، إن وحداتها بمدينتي بومرداس وخنشلة، قبضت على ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، ودمرت وحدات أخرى من الجيش مخبأ للذخيرة، يحتوي على 19 قذيفة عيار 100 مليمتر وأربع قنابل تقليدية الصنع، بعد كشفها بمحافظتي تمنراست وسكيكدة.// انتهى //19:45ت م0100