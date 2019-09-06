الرباط 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسدعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، الدول الـ 54 الأعضاء بالمنظمة إلى تعزيز قدراتها وتضافر جهودها على مسار محو الأمية، وذلك من أجل اعتماد مقاربة جديدة لتحقيق مبدأ التربية للجميع، مع إدماج البرامج الخاصة بمحو الأمية في صلب أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.وذكر بيان للمنظمة صدر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحور الأمية الذي يصادف الثامن من سبتمبر من كل عام، أن الدراسات التي قام بها خبراءها والتقارير المتخصصة التي أعـدوها في إطار الرؤية الجديدة للمنظمة، تؤكد الارتباط القوي بين التربية والنمو الاقتصادي، حيث تـعـد التربية عاملا من عوامل الإنتاج التي تساهم بشكل كبير في زيادة وتيرة النمو الاقتصادي.ودعت الإيسيسكو انطلاقا من الرؤية الجديدة التي تعتمدها، إلى أن تستند برامج محو الأمية والتربية غير النظامية في أوساط الكبار والمراهقين غير المتمدرسين والمنقطعين عن الدراسة، إلى المرجعيات الخاصة بمهارات الحياة اليومية للمستفيدين، وأن تركز على متطلبات سوق العمل في عدد من الميادين لتعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي.وأوصت الإيسيسكو الدول الأعضاء بتعزيز نظم محو الأمية والتربية غير النظامية بمؤشرات عالية الجودة في مجال المتابعة والتقييم، وبإرساء شراكة فاعلة بين قطاع محو الأمية والتدريب المهني وأرباب العمل، من أجل الاستجابة للاحتياجات الحالية والمستقبلية لمتطلبات العمل.وفي ضوء الرؤية الجديدة للإيسيسكو، دعت المنظمة إلى ضرورة مواكبة الحركية الحديثة لقطاع العمل والمتميز بالتنافسية العالمية وعولمة الأسواق، حيث أصبح لزاماً في ظل إرساء تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدامها في مجال العمل، مراعاة البعـد المتعلق بمحو الأمية الرقمية، حتى يتم الدمج بين تعلم المعارف الضرورية في القراءة والكتابة والحساب، واستخدام التكنولوجيات الحديثة بوصفها أدوات للعمل المنتِج.// انتهى //19:56ت م0102