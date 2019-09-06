الرباط 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسقدمت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو"، دعماً مالياً لتنظيم معرض للكتاب والصور الفوتوغرافية واللوحات الفنية التي تتناول مدينة القدس الشريف عبر التاريخ، في إطار الاحتفاء بها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2019.وذكر بيان للمنظمة اليوم أن المعرض سينظمه المؤتمر الوطني الشعبي للقدس بالتعاون مع منظمة "الإيسيسكو" خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري في قصر اليونسكو في العاصمة اللبنانية بيروت.ويهدف المعرض إلى التعريف بتاريخ مدينة القدس الشريف، وإبراز طابعها العربي الإسلامي، ومعالمها التاريخية وتمكين زوار المعرض من الاطلاع على التغييرات والإجراءات التي أحدثها الاحتلال الإسرائيلي على المدينة المقدسة.وستنظم على هامش المعرض ندوة بمناسبة ذكرى مرور خمسين عاماً على حريق المسجد الأقصى، تخصص لفضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية التي تطال معالم وتراث مدينة القدس.// انتهى //19:58ت م0103