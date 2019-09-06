جدة 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسرحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، التي أعلنها دولة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.وبارك المصدر للشعب السوداني الشقيق هذه الخطوة المهمة التي تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبناءه.// انتهى //20:09ت م0104