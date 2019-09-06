ع / رياضي / سامي الدهامي يفوز برئاسة المجموعة السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية لـ4 سنواتالرياض 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسفاز مرشح الاتحاد السعودي للفروسية سامي حمد الدهامي برئاسة المجموعة السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية المكونة من 17 عضوا للسنوات الأربع المقبلة بعد جولة أولى من الانتخابات .وحصل فيها الدهامي على 12 صوتا مقابل 5 لمنافسه القطري حمد العطية ليكون الدهامي هو ثالث رئيس للمجموعة بعد كل من الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد الرئيس الأسبق للاتحاد السعودي للفروسية والبحريني الشيخ خالد ال خليفه الذي اختير مؤخرا نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للفروسية .وبهذه المناسبة عبر صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية عن اعتزازه بهذا الفوز والذي يدل على مكانة المملكة العربية السعودية دوليا وبفضل الله ثم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -وحرصهم بتواجد أبناء المملكة في المحافل الدولية .وقدم سموه شكره وتقديره لسمو رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اهتمامه ودعمه لمرشح الاتحاد في انتخابات الاتحاد الدولي للفروسية حتى تحقق الفوز مقدما التهنئة للدهامي على هذا الفوز ، مشيرا سموه أن الدهامي يعد من الكفاءات الفروسية ويملك خبرة طويلة في مجال الفروسية خاصة بما يتعلق بالمجموعة السابعة متمنيا له التوفيق .من جانبه رفع سامي الدهامي اسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على الدعم الغير محدود الذي تجده الرياضة منهما، الذي سيكون له نتائج ملموسة على صعيد النتائج الرقمية والفنية والتواجد الإداري للكفاءات السعودية في المنظمات الدولية والقارية .وثمن سامي الدهامي الدعم الذي لقيه من سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ..وقال: إن الرياضة السعودية مقبلة على مرحلة انتقالية مهمة بفضل الدعم الكبير الذي يجده من القيادة السياسية المباركة .وأشاد بتعاون الاتحاد السعودي للفروسية معه في الفترة الماضية وقال لقد كان سمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله شريكا لي في هذا المشروع منذ البداية وكنا على تواصل وتشاور في كل الخطوات حيث سخر كل امكانات الاتحاد السعودي للوصول إلى هذا الهدف ، مشيرا إلى التزامه التام بما جاء في برنامجه الانتخابي التي سيكون لها انعكاس على مستوى اللعبة عموما والفرسان خصوصا.// انتهى //20:28ت م0105