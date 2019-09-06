الرياض 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة جازان برنامج " العلوم الشرعية " كل يوم سبت من كل اسبوع طوال العام بمكتبة العلوم الشرعية بمحافظة صامطة بجامع الشيخ زيد المدخلي - رحمه الله -، في إطار برامجها العلمية والدعوية لفئات المجتمع.ويستهل البرنامج بدرس علمي بعد صلاة العصر لفضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور في شرح " تفسير السعدي " ، فيما يلقي الدرس الثاني خلال الفترة الثانية من بعد صلاة العصر فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد حسين نجمي، بشرح كتاب " العقيدة الطحاوية ".ويختتم البرنامج بدرس بعد صلاة المغرب في شرح كتابي " المنة شرح أصول السنة وشرح بلوغ المرام "، يلقيها فضيلة الشيخ محمد بن زيد بن محمد المدخلي .وتأتي هذه الدروس العلمية التي تستمر لعام كامل كل يوم سبت ضمن البرامج العلمية التي تنفذها الوزارة بتوجيهات ومتابعة من معالي وزير الشؤون الاسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتوعية وتبصير الناس بأمور دينهم، وزيادة ثقافتهم العلمية بأحكام وفقه العبادات والمعاملات .// انتهى //20:33ت م0106