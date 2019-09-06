شنغهاي07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسحققت إسبانيا والأرجنتين العلامة الكاملة وضمنتا اليوم التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين .وجاء فوز اسبانيا، حاملة برونزية أولمبياد ريو 2016 والمرشحة للمنافسة على اللقب في الصين، صعبا على إيطاليا بنتيجة 67-60 ، ورفعت إسبانيا رصيدها إلى أربعة انتصارات، لتتساوى بثماني نقاط مع صربيا في المجموعة العاشرة من الدور الثاني .وفي المجموعة التاسعة جاء فوز الأرجنتين الرابع على حساب فنزويلا بنتيجة 87-67 ، وفي مباريات تحديد المراكز فازت الصين على كوريا الجنوبية 77-73، وتونس على الفلبين 86-67.// انتهى //20:46ت م0107