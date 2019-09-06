رياضي / مونديال السلة 2019 : إسبانيا والأرجنتين إلى ربع النهائي
الجمعة 1441/1/7 هـ الموافق 2019/09/06 م واس
شنغهاي07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس
حققت إسبانيا والأرجنتين العلامة الكاملة وضمنتا اليوم التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين .
وجاء فوز اسبانيا، حاملة برونزية أولمبياد ريو 2016 والمرشحة للمنافسة على اللقب في الصين، صعبا على إيطاليا بنتيجة 67-60 ، ورفعت إسبانيا رصيدها إلى أربعة انتصارات، لتتساوى بثماني نقاط مع صربيا في المجموعة العاشرة من الدور الثاني .
وفي المجموعة التاسعة جاء فوز الأرجنتين الرابع على حساب فنزويلا بنتيجة 87-67 ، وفي مباريات تحديد المراكز فازت الصين على كوريا الجنوبية 77-73، وتونس على الفلبين 86-67.
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20:46ت م
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