لندن 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واستبنى مجلس اللوردات البريطاني اليوم مشروع القرار الذي اعتمده مجلس العموم مؤخراً ويجبر الحكومة على التخلي عن خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق.وصوت اللوردات على قبول مشروع القرار بصيغته الأصلية دون تعديل الأمر الذي يسمح برفع التشريع إلى ملكة البلاد إليزابيث الثانية الاثنين المقبل ليصبح قانوناً سارياً المفعول وملزماً للحكومة.ويجبر التشريع رئيس الوزراء على طلب تمديد لموعد الخروج ثلاثة أشهر إضافية إذا لم يتمكن من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 من اكتوبر المقبل.يْشار إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تأجل مرتين هذا العام.// انتهى //20:56ت م0108