الرياض 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واستجاوز 116 مراقباً ومنسقاً بينهم 43 منسقاً إعلامياً اختبارات نظام رابطة الدوري السعودي للمحترفين الذكي SPLIS ، خلال ورشة العمل التي عقدتها لجنة مراقبي ومنسقي المباريات في الرابطة اليوم في مركز المؤتمرات الإعلامية باستاد الملك فهد الدولي في الرياض.وقدم رئيس لجنة مراقبي ومنسقي المباريات بالرابطة المهندس سلمان النمشان ، ورشة العمل بحضور رئيس لجنة الحكام المكلف البريطاني جايكوب كولين ، وممثلون عن لجان المسابقات والانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ولجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، شرحاً مفصلاً عن آلية العمل عبر النظام الإلكتروني SPLIS، الذي يعنى بتسجيل كل ما يتعلق بمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين إلكترونياً.وخضع جميع المشاركين في ورشة العمل إلى اختبار عملي لكيفية رفع التقارير لجميع المشاركين على مباريات افتراضية، شملت كل ما يتعلق بتقارير الحكام وأحداث المباريات، وتقارير مراقبي ومنسقي المباريات، وتقارير المنسقين الإعلاميين، إضافة إلى تقارير مختلف الجهات واللجان المشتركة في التنظيم .من جهة أخرى كرمت لجنة مراقبي ومنسقي المباريات في الرابطة خلال الورشة، مراقب المباريات المهندس إيهاب خوجة بمناسبة حصوله على الرخصة الآسيوية في مراقبة المباريات، بعد اجتيازه اختبارات مراقبي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأسبوع الماضي.// انتهى//21:52ت م0113