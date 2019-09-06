واشنطن 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني سيتم الكشف عنها في الأسابيع المقبلة.وقال بومبيو في تصريح لوسائل الإعلام أثناء زيارة لولاية كانزاس الأمريكية اليوم: "نجري مشاورات مكثفة في المنطقة منذ عامين ونصف العام، وأعتقد أنه في الأسابيع المقبلة سنكشف عن رؤيتنا".وأضاف: "آمل أن يرى العالم هذا كأساس لبناء المستقبل، إنها مشكلة صعبة، وسيتعين على هذين الشعبين في النهاية حلها بمفردهما، لكننا نعمل بجد من أجل ذلك".// انتهى //22:34ت م0117