جدة 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واستُقيم الجمعية السعودية للطب الباطني بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني ، ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز ، غداً يوماً تثقيفياً يُعنى بمرض التصلب اللويحي المتعدد ، بمشاركة نخبة من استشاريي المخ والأعصاب في المنطقة الغربية من مستشفيات متعددة ، وذلك بالقاعة الرئيسية في مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بجدة .وأفاد رئيس اللجنة المنظمة لهذه الفعالية استشاري أمراض المخ والأعصاب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني الأستاذ المشارك في طب المخ والأعصاب بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بجدة الدكتور حسين عبدالرحمن القحطاني ، أن مرض التصلب اللويحي هو مرض مناعي يصيب الجهاز العصبي المركزي لدى فئة الشباب من الفتيات والشبان ويؤدي الى صعوبة في الحركة وعدم توازن ومشاكل في الإبصار والقدرة على التحكم في البول .وأكد الدكتور القحطاني أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفرت جميع الأدوية التي تم اعتمادها من قبل الجمعية الأمريكية للغذاء والدواء والتي تشتمل على أنواع كثيرة من المستحضرات التي تعطى عن طريق الفم ، أو بالوريد ، أو في العضل ، أو تحت الجلد .وبين القحطاني أن هذه الفعالية تساعد المريض وأسرته في تفهم جميع نواحي المرض وتعطيهم النصائح الطبية لمواجهة هذا المرض والتغلب عليه ، عاداً الفعالية فرصة سانحة للمرضى للتحدث مع بعضهم ، وعمل مجموعات دعم والتواصل مع الأطباء المختصين ، وطرح استفساراتهم ، ومعرفة حقوقهم التي أعطتها لهم الدولة -أيدها الله- .// انتهى //22:56ت م0119