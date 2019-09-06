موروني 07 محرم 1441هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسوصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التطوعي الطبي مساء اليوم إلى جمهورية القمر المتحدة ، لإقامة مخيم طبي بجزيرة موهيلي.وتشمل تخصصات الفريق الطبي الذي سيقيم بتلك الجزيرة لمدة أسبوع : جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال وجراحة عامة.وكان في استقبالهم مستشار فخامة الرئيس للشؤون العربية في جمهورية جزر القمر، ومسؤول الإعلام والمراسم في السفارة، ومندوب من مراسم وزارة الخارجية القمرية.// انتهى //23:00ت م0120