عام / وصول فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى جمهورية القمر المتحدة
الجمعة 1441/1/7 هـ الموافق 2019/09/06 م واس
موروني 07 محرم 1441هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس
وصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التطوعي الطبي مساء اليوم إلى جمهورية القمر المتحدة ، لإقامة مخيم طبي بجزيرة موهيلي.
وتشمل تخصصات الفريق الطبي الذي سيقيم بتلك الجزيرة لمدة أسبوع : جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال وجراحة عامة.
وكان في استقبالهم مستشار فخامة الرئيس للشؤون العربية في جمهورية جزر القمر، ومسؤول الإعلام والمراسم في السفارة، ومندوب من مراسم وزارة الخارجية القمرية.
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23:00ت م
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