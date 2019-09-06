الطائف 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسشهد ميدان محافظة الطائف للهجن مساء اليوم تنفيذ 13 شوطا ضمن المنافسات الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية لسن الحقايق على مسافة 2 كم، وسط أجواء حماسية وحضور عشاق ومحبي رياضة الهجن.وجاءت نتائج المركز الأول لأشواط الفترة المسائية على النحو التالي :الشوط 1: " شقا" لفلاح فهد الهاجري، وحققت أفضل توقيت لجميع الأشواط الصباحيه والمسائية.الشوط 2: "سعد " لـراقي عبدالله المكيرشالشوط 3 :"الفايزه" لـ محمد صالح آل رزق‏الشوط 4: "شامان " لـ نياف سلمان المغيري‏الشوط 5 :"سيوف" لـ صالح فرج ال رزق‏الشوط6:"مذخور " لـ سعد فناطل العنزي‏الشوط 7: " مشاكسة " لـ فهد عبدالله الشمري‏الشوط 8: "شاهين " لـ أحمد علي البريكي‏الشوط 9:"امجاد" لـ محمد سلمان الدوسري‏الشوط 10: "الغزال " لـ على محمد المري‏الشوط 11: " غرابيل " لـ حشر ظفر الهاجري‏الشوط 12: "بشار" لـ علي محمد المري‏الشوط 13: "إنجاز " لـ سالم راشد المحرق.//انتهى//23:41ت م0121