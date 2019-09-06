رياضي / "شقا" تحسم الشوط الأول الرئيسي وتسجل أفضل توقيت زمني بمهرجان ولي العهد للهجن
الجمعة 1441/1/7 هـ الموافق 2019/09/06 م واس
الطائف 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس
شهد ميدان محافظة الطائف للهجن مساء اليوم تنفيذ 13 شوطا ضمن المنافسات الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية لسن الحقايق على مسافة 2 كم، وسط أجواء حماسية وحضور عشاق ومحبي رياضة الهجن.
وجاءت نتائج المركز الأول لأشواط الفترة المسائية على النحو التالي :
الشوط 1: " شقا" لفلاح فهد الهاجري، وحققت أفضل توقيت لجميع الأشواط الصباحيه والمسائية.
الشوط 2: "سعد " لـراقي عبدالله المكيرش
الشوط 3 :"الفايزه" لـ محمد صالح آل رزق
الشوط 4: "شامان " لـ نياف سلمان المغيري
الشوط 5 :"سيوف" لـ صالح فرج ال رزق
الشوط6:"مذخور " لـ سعد فناطل العنزي
الشوط 7: " مشاكسة " لـ فهد عبدالله الشمري
الشوط 8: "شاهين " لـ أحمد علي البريكي
الشوط 9:"امجاد" لـ محمد سلمان الدوسري
الشوط 10: "الغزال " لـ على محمد المري
الشوط 11: " غرابيل " لـ حشر ظفر الهاجري
الشوط 12: "بشار" لـ علي محمد المري
الشوط 13: "إنجاز " لـ سالم راشد المحرق.
//انتهى//
23:41ت م
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