القاهرة 07 محرم 1441هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسفاز المنتخب المصري على منتخب الكاميرون 3-1 خلال المباراة التي جمعت بينهم اليوم بالإسماعيلية وذلك ضمن منافسات بطولة العالم لناشئات الطائرة تحت 18 سنة، التي تستضيفها مصر حاليا حتى 14 سبتمبر الجاري.ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الصيني غدا السبت في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى على أن يختتم مبارياته بمواجهة البرازيل الاثنين المقبل بالجولة الرابعة والأخيرة من المجموعة.وفي مباريات أخرى, فاز منتخب البرازيل على نظيره بورتوريكو 3-0 في نفس المجموعة, كما تغلب المنتخب الروسي على نظيره الأرجنتيني بثلاثة أشواط نظيفة، في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة .//انتهى//00:09ت م0125