الخرطوم 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسرفع مجلس الأمن والسلم الأفريقي اليوم تعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي.وقال بيان لسفارة السودان بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم: "نزف البشرى للشعب السوداني برفع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن تشكيل حكومة الفترة الانتقالية".وأشاد القائم بأعمال السفارة السفير أنس الطيب الجيلاني، بالدور الأفريقي برفع المجلس تعليق أنشطة السودان في الاتحاد الأفريقي، وأكد أن القارة الأفريقية قادرة على حل المشاكل في إطار البيت الأفريقي.ورحب الاتحاد الأفريقي بتشكيل الحكومة الجديدة في السودان، ووصف ذلك بأنه بداية عهد جديد وإنجاز تاريخي.وأوضح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي أن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في السودان وتعيين أول وزيرة للخارجية - أسماء محمد عبد الله- في البلاد يمثلان بداية عهد جديد، وهنّأالشعب السوداني على الحكومة الجديدة ووصفها بالإنجاز الكبير.وقرر الاتحاد الأفريقي في يونيو الماضي، تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته، لحين تسليم السلطة للمدنيين.//انتهى//02:02ت م0126