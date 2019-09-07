نيقوسيا 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واساقترب المنتخب البلجيكي من التأهل لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) بعد فوزه اليوم على مضيفه سان مارينو 4 / صفر، ضمن منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات، والتي شهدت أيضا فوز روسيا على إسكتلندا 2 / 1 وتعادل قبرص مع كازاخستان 1/1 .وسجل أهداف المنتخب البلجيكي ميشي باتشواي ( هدفان ) الأول في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ودرايس ميرتينز في الدقيقة 57 ،وناصر الشاذلي في الدقيقة 63 ، ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما ظل منتخب سان مارينو بلا نقاط في قاع الترتيب.وفي المباراة الثانية، قلب المنتخب الروسي تأخره بهدف أمام مضيفه الإسكتلندي إلى فوز 2 / 1 وتقدم المنتخب الإسكتلندي بهدف سجله جون ماكجين في الدقيقة 11 ، وتعادل ارتيم دزيوبا للمنتخب الروسي في الدقيقة 40 قبل أن يسجل ستيفين أودونيل لاعب منتخب إسكتلندا هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 59 . ورفع المنتخب الروسي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد المنتخب الإسكتلندي عند ست نقاط.وفي المباراة الثالثة خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت بين المنتخب القبرصي وضيفه كازاخستان.وتقدم منتخب كازاخستان بهدف سجله اليكساي شوشتكين في الدقيقة الثانية، وتعادل بييروس سوتيريو لمنتخب قبرص في الدقيقة 39، ورفع منتخب قبرص رصيده إلى أربع نقاط في المركز الخامس، كما رفع منتخب كازاخستان رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث.// انتهى //04:00ت م0131